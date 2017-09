FOK! Wat een weer: morgen bewolkt maar ook zon

Vorst in september, zacht in december.

10 jaar geleden

Op 2 september 2007 scheen heel af en toe de zon en kroop het kwik niet hoger dan 20 graden. Er viel wel 6 mm regen.

Vandaag & morgen

Vandaag was het zonnig, maar er viel ook regen. Daarbij kwam op sommige plaatsen ook onweer voor. Komende nacht klaart het breed op en blijft het droog. Wel zou er mist kunnen ontstaan.

Morgen overdag schijnt in de ochtend de zon, alleen aan de kust zou er een bui kunnen vallen. Later komen er ook meer landinwaarts buien tot ontwikkeling, die in de loop van de avond weer oplossen. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De komende dagen gaat de regenkans omlaag (naar vrijwel 0) en de temperatuur omhoog. Fijn weekend!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:54 Zon onder: 20:24 Zonkracht: 4/2



bazbo was in zaterdag in Bergen aan Zee. (Foto: bazbo)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!