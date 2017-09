Bottas nipt snelste in VT2, Verstappen vijfde Peterselieman 01-09-2017 16:32 print

Valtteri Bottas heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië de snelste tijd gereden. Met 1.21,406 was de Fin nipt sneller dan Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton en kampioenschapsleider Sebastian Vettel met de Ferrari. Max Verstappen kwam tot een vijfde tijd, maar wel op een seconde van Bottas.

De training bood meer actie dan die in de ochtend, al zal niet iedere coureur er blij mee zijn geweest. De McLarens van Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso zaten er met plek zeven en acht goed bij, al geeft dat een vertekend beeld omdat de teamgenoten elkaar door goede slipstreams naar voren hielpen.

De jarige Carlos Sainz (23) maakte de training niet af doordat de motor van zijn Toro Rosso plofte. Hij had al te horen gekregen dat hij een gridstraf van tien plaatsen zou krijgen door een motorwissel. Teamgenoot Daniil Kvyat werd door zijn renstal naar binnen geroepen vanwege een probleem. Kevin Magnussen moest zijn auto op de baan stilzetten met een afgebroken wielophanging, nadat hij te hard over de kerbs was gegaan. Nico Hülkenberg reed door hydraulische problemen maar veertien rondes.

Uitslag