Mercedessen sterk uit startblokken, Verstappen zesde Peterselieman 01-09-2017 12:09 print

Mercedes lijkt dit Formule 1-weekend in Italië weer het te kloppen team. Het Duits/Britse team deelde tijdens de eerste vrije training op Monza direct weer de lakens uit en zette de concurrentie op grote achterstand. Max Verstappen kwam tot een zesde tijd.

Van de Mercedessen reed Lewis Hamilton de snelste tijd met 1.21,537 waarmee hij teamgenoot Valtteri Bottas vier tiende voorbleef. Daarna volgden de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen, maar zij bleven niet binnen een seconde van Hamilton. Vlak daarachter sloten de Red Bulls van Daniel Ricciardo en Verstappen aan. Het verschil tussen de laatste twee was 0,007 seconde. Het duo weet dat het zondag vrijwel achteraan zal moeten starten vanwege gridstraffen door het wisselen van motoronderdelen.

In de training gebeurden weinig noemenswaardige dingen, al ging Verstappen nog wel een keer driftend een bocht door. Ook Grosjean had even een momentje toen hij na het inhalen van Vettel niet op tijd remde voor de eerste chicane en deze half miste.

Uitslag