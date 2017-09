Nadal komt laat op stoom op US Open Olga Kroeders 01-09-2017 08:52 print

Rafael Nadal heeft de derde ronde op de US Open bereikt. De als eerste geplaatste Spanjaard was de Japanner Taro Daniel met 4-6, 6-3,6-2 en 6-2 de baas.

De nummer 121 van de wereld kende een goede start. Daniel won bijna alle lange rally's en op belangrijke punten hield hij zijn hoofd koel.

Nadal zat niet in de wedstrijd en kwam in de tweede set een break achter. Toen ging echter de knop om bij de Spanjaard. Alle passeerslagen vielen nu wel binnen en de Japanner was kansloos in de rest van de partij.