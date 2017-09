Meer dan helft studenten pot geleend geld op BasOne 01-09-2017 07:32 print

Meer dan de helft van de studenten leent meer geld bij DUO dan ze voor de studie nodig hebben. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat bijna de helft dat doet om geld achter de hand te hebben na de studie. Ook alvast sparen voor de aankoop van een huis en de lage rente bij DUO worden als redenen genoemd.

In 2015 vond 30 procent van de student het hebben van een studieschuld nog een probleem. Dat percentage daalde tot 12 procent nu studenten lenen normaal zijn gaan vinden.

Een kleine driekwart van de studenten heeft een studieschuld. Veel van hen lenen om de studie te betalen of rond te kunnen komen. Een kwart van de studenten leent echter maximaal zonder te kijken of ze dat geld nodig hebben. Dat kan tot onnodig hoge schulden leiden, waarschuwt het Nibud.

Opvallend is verder dat 56 procent van de eerste- en tweedejaarsstudenten thuis woont. In 2015 was dat nog 39 procent.



Meer dan helft studenten pot geleend geld op (Foto: ANP)