Bethesda toont in een nieuwer trailer een van de bizarre nieuwe monsters in The Evil Within 2. In vijf minuten gameplay maken we kennis met de Guardian. Dit monster zit niet alleen constant te lachen, maar een van haar handen is ook een gigantische zaag. Je komt dit monster al in chapter 2 tegen.

The Evil Within 2 komt op 13 oktober uit voor PS4, Xbox One en pc.