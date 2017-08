Japan zeker van WK na zege op Australië

Japan zeker van WK na zege op AustraliŽ Boris (borisz) 31-08-2017 15:08 print

Japan mag de ticketsboeken naar Rusland. Het land heeft zich donderdag verzekerd van deelname aan het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar. De Japanners wonnen met 2-0 van Australië en daarmee is het land niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Japan is na gastland Rusland, Brazilië en Iran het vierde land dat zeker is van het WK.

Takuma Asana (41e minuut) en Yuske Ideguchi (83e) maakten in Saitama waren de doelpuntenmakers voor de ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic. Het wordt de zesde WK deelname voor Samurai Blue. Sinds 1998 is het land onafgebroken van de partij. In 2002 en 2010 boekte Japan met een plek in de tweede ronde zijn beste prestatie.

De zege van Japan is goed nieuws voor Bert van Marwijk, bondscoach van Saudi-Arabië. Zijn team verloor dinsdag met 2-1 van de Verenigde Arabische Emiraten, maar blijft dankzij de nederlaag van Australië op de tweede paats. Komende dinsdag speelt Saudi-Arabië thuis tegen Japan in de laatste groepswedstrijd, dat net zoveel punten heeft als de Arabieren. Australië gaat op bezoek bij hekkensluiter Thailand. De Saudi's hebben een voordeel in het doelsaldo van twee doelpunten op Australië. De nummer twee van de poule plaatst zich ook rechtstreeks voor het WK, de nummer drie in de poule is aangewezen op de play-offs.