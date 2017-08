Een Ierse man is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen nadat hij bij Egmond aan Zee in de zee was gaan zwemmen. Hij was volgens de politie met een groepje midden in de nacht het water in gegaan, maar kwam in de problemen.

De reddingsbrigade, de KNRM en andere hulpdiensten werden ingeschakeld. De man werd gevonden en uit het water gehaald. Reanimatie mocht echter niet meer baten.



Ier verdronken bij Egmond aan Zee (Foto: ANP)