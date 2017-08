Hummels: "De bedragen zijn momenteel onbegrijpelijk"

Bayern München-verdediger Mats Hummels vindt dat de transfersommen die voor spelers tegenwoordig betaald worden de pan uit schieten.

Honderden miljoenen werden er deze zomer uitgegeven door clubs, waarbij de transfer van Neymar de grootste klapper was. Paris Saint-Germain betaalde 222 miljoen euro om de Braziliaanse aanvaller over te nemen van FC Barcelona.

"De bedragen zijn momenteel onbegrijpelijk", vertelde Hummels tegen Bild. "Maar er is ook veel geld in het voetbal. Iedereen kan het doen zoals ze zelf willen. Ik vind het goed als een club zegt dat we dat niet doen. Als een andere club het geld heeft, is het ook niet verwerpelijk."

Hummels ploeggenoot bij Bayern München Thomas Müller is niet tevreden over zijn rol bij de club, maar de verdediger houdt vertrouwen in de aanvaller. "Hij heeft drie keer vanaf het begin gespeeld, één keer niet. In Bremen heeft hij na zijn invalbeurt veel goede dingen gedaan. Bij hem wordt er veel gekeken naar doelpunten en assists, maar hij doet veel kleine dingen die belangrijk zijn."

"Hij heeft ongelooflijke kwaliteiten. Ik ben er zeker van dat hij dit dit seizoen mag laten zien en zal laten zien. Hij is gewoon een ongelooflijke belangrijke factor in het team, op het veld en in de kleedkamer."