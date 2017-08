'Geen thuisknop meer op iPhone 8'

Een dunne softwarebalk gaat de thuisknop van de nieuwe iPhone vervangen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen en plaatjes die het heeft gezien.

Apple maakt zich momenteel op voor de lancering van drie nieuwe iPhones komende maand. Een van die modellen, een nieuw high-end-toestel, kent volgens Bloomberg dusdanig veel veranderingen dat sprake is van een van de grootste updates van de iPhone in de tienjarige geschiedenis van het product.

De dunne softwarebalk die de thuisknop moet vervangen, kan door de gebruiker naar het midden van het scherm worden gesleept om de telefoon te ontgrendelen. Eenmaal in een app start een soortgelijk gebaar het multitasken.

Langer

Het nieuwe model is qua grootte vergelijkbaar met die van de iPhone 7, maar heeft een OLED-scherm die iets groter is dan die van de iPhone 7 plus en vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt. Het nieuwe werkscherm, met afgeronde hoeken, is ook langer dan die van de iPhone 7 Plus, waardoor meer getoond kan worden van bijvoorbeeld een webpagina.

Bovenaan zit verder een uitsnede voor onder meer sensoren en de camera. Daardoor is de statusbalk die daar normaal zat, nu in een linker- en een rechterhelft verdeeld. Aan de linkerkant staat de tijd, terwijl aan de rechterkant onder meer wordt getoond hoelang de batterij nog heeft voordat het toestel moet worden opgeladen.

Apple test overigens vaak verschillende ontwerpen en details, dus het kan zijn dat Apple uiteindelijk toch nog met iets anders op de proppen komt. Het toestel zou volgens Cnet tussen de 1000 en 1200 dollar gaan kosten; dat is ongeveer 850 tot 1000 euro.



