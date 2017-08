Trump wijst op noodzaak belastingverlaging Redactie 30-08-2017 23:14 print

President Donald Trump heeft gezegd dat hij nog steeds wil dat de vennootschapsbelasting in de VS wordt teruggebracht tot 15 procent. De verlaging is noodzakelijk om de bedrijven in de VS weer concurrerend te maken en de economie een extra impuls te geven. Het toptarief is nu 35 procent.

"We moeten het belastingpercentage voor het Amerikaanse zakenleven verminderen om banen in Amerika te houden, banen te creëren in Amerika en te strijden voor de rechten van werknemers hier in Amerika", aldus Trump woensdag in een toespraak in Springfield, Missouri om steun te verwerven voor zijn voorgenomen belastinghervormingen. "Het liefst zouden we het belastingtarief voor bedrijven terugbrengen tot 15 procent."

Trump waarschuwde het Congres deze "zeldzame buitenkans"niet te missen.



Trump wijst op noodzaak belastingverlaging (Foto: ANP)