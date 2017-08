Vakantiegangers moeten er rekening mee houden dat ze volgend jaar op Mallorca en de andere eilanden van de Balearen twee keer zoveel toeristenbelasting gaan betalen. De linkse regeringscoalitie van de autonome Spaanse regio heeft daar volgens Podemos-voorman Alberto Jarabo een principeakkoord over bereikt. De details worden donderdag ingevuld.

Volwassen bezoekers van Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera zullen in 2018 op hun afrekening een extra bedrag tot 4 euro per persoon per nacht zien staan. Dat is nu nog, afhankelijk van de accommodatie, tussen de 50 cent en 2 euro. Door de forse verhoging van de toch al omstreden heffing, vorig jaar zomer pas ingevoerd, willen de autoriteiten in Palma in totaal 100 miljoen euro per jaar ophalen. Het geld zal vooral worden besteed aan milieuprojecten.

De vereniging van hoteleigenaren noemt de maatregel catastrofaal. Ze heeft tot dusver nog niets gezien van investeringen, dit jaar geraamd op 50 miljoen, en zegt dat de opbrengst dient om gaten in de begroting te dichten. In het laagseizoen, tussen november en april, betalen toeristen maar de helft van de toeslag. Wel ligt er een plan om de zomer al in maart te laten beginnen.



Toeristenbelasting Mallorca flink omhoog (Foto: ANP)