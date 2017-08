De crisis over de lerarensalarissen in het demissionaire kabinet lijkt te zijn afgewend. Volgens ingewijden is een oplossing in zicht waar het kabinet waarschijnlijk later op de dag een verklaring over zal geven.

Zowel de bewindslieden van de PvdA en de VVD als de formerende partijen spreken woensdagmiddag over de oplossing, waarvan niet nog niet precies bekend is hoe die eruit komt te zien. Eerder op de dag was er koortsachtig overleg over in de coalitie en werden fractieleden bijgepraat.

De PvdA wil in de begroting van 2018 extra geld voor verhoging van salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs. Een deal met de VVD leek vorige week nog wel mogelijk. Maar de partijen waarmee die partij over een nieuw kabinet onderhandelt, willen zich niet binden aan zo'n loonsverhoging omdat zij het financiële plaatje voor het nieuwe kabinet nog niet rond hebben.

De PvdA legde dinsdag voorstellen op tafel die vooral waren bedoeld om tijd te winnen. De formerende partijen zouden hierdoor meer tijd krijgen om te bedenken wat hun financiële plannen zijn. De VVD was hier naar verluidt echter niet over te spreken.

VVD en PvdA hebben een oplossing gevonden voor het conflict over de lerarensalarissen. De PvdA neemt genoegen met de toezegging dat er een onbekend maar "substantieel" bedrag komt voor de verhoging van de salarissen. Dat zei vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher woensdag na begrotingsoverleg van het kabinet. Daarmee is het uiteenvallen van het demissionaire kabinet voorkomen.

In de begroting van 2018 komt nu nog geen concreet bedrag te staan voor verhoging van de lerarensalarissen. "We hebben tijd geboden om met dat bedrag te komen", zei Asscher. VVD-leider Mark Rutte en de andere formerende partijen hebben vertrouwen geboden dat er geld zal komen voor de leerkrachten. Dat zal later in de begroting worden opgenomen.

Het bedrag zal volgens Asscher aanzienlijk zijn. ,,Iedereen begrijpt dat je met een fooi mijn vertrouwen beschaamt." Asscher verwacht dat er snel een bedrag zal worden bekendgemaakt. "Het doel staat voorop", aldus Asscher. Daarom heeft hij VVD, CDA, D66 en ChristenUnie meer tijd gegeven.

Rutte is blij dat de PvdA erop vertrouwt dat er een aanzienlijk bedrag zal komen voor de leerkrachten. ,,Dat is inmiddels ook de wens van de formerende partijen." Volgens de premier is het geen garantie; het gaat om een ,,inspanningsbelofte van mijn kant". Voor de begrotingsbehandeling in het najaar moet duidelijk zijn om welk bedrag het gaat, zei Rutte.

De PvdA dreigde het demissionaire kabinet te verlaten als in de begroting van volgend jaar geen geld zou worden gereserveerd voor de verhoging van het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs. De afgelopen dagen is koortsachtig overlegd om tot overeenstemming te komen.

Vorige week leek een deal tussen de regeringspartijen in zicht. Maar de partijen waarmee de VVD over een nieuw kabinet onderhandelt, wilden zich niet binden aan zo'n loonsverhoging omdat zij het financiële plaatje voor het nieuwe kabinet nog niet volledig hadden. Daar komt nu meer tijd voor.



