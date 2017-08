Rommelige spits door regen en ongelukken Redactie 30-08-2017 08:22 print

De regenbuien die vooral in het westen van het land vallen, zorgen voor een rommelige ochtendspits. Rond 7.00 uur stond er al ruim 100 kilometer file. Normaal staat er op woensdagochtend rond die tijd slechts 15 kilometer, meldt de ANWB.

Op de snelwegen A4 en A2 staan kilometerslange files, op de A12 staat het op veel plekken vast en dat levert in totaal 26 kilometer file op. Bij Bunnik richting Den Haag is de vertraging al ruim een half uur.

De meeste vertraging is er in het zuiden van Nederland, waarbij het weer geen rol speelt. Daar gebeurde op de A2 bij Echt rond 05.30 uur een ongeluk met een auto en een busje. Vanaf Urmond staat het verkeer al stil en het wordt via de af- en oprit om het ongeluk geleid. De vertraging is al ruim een uur.



