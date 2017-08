President Trump is dinsdag aangekomen in Corpus Christi, in de staat Texas. De stad ligt op ongeveer 300 kilometer van Houston, de stad die verreweg het zwaarst is getroffen door de tropische storm Harvey.

De president is in het gezelschap van zijn echtgenote Melania. Corpus Christi is niet ver van de plek waar Harvey, toen nog een orkaan, zaterdag aan land kwam. Bij zijn aankomst herhaalde Trump zijn belofte dat de federale overheid zal bijspringen om de miljardenschade die storm en regen veroorzaken te betalen.

In het rampgebied zijn inmiddels negen doden geteld als gevolg van het natuurgeweld. In Houston en omgeving, die nog steeds gebukt gaan onder zware regens, hebben circa 30.000 mensen opvang moeten zoeken omdat hun huizen zijn ondergelopen.

Trump reist nog naar Austin, de hoofdstad van Texas, waar hij zal overleggen met de autoriteiten. Houston, de grootste stad van Texas, staat in principe niet op zijn programma.



Trump in Texaans rampgebied (Foto: ANP)