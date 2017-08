In Son (grenzend aan Eindhoven) is een grote baard uitgebroken bij een recyclingbedrijf. Op het terrein is ongeveer 5000 kubieke meter afval aanwezig, waarvan een aanzienlijk deel in brand staat.

In het noorden van Eindhoven is een NL-alert uitgestuurd, omdat er gevaarlijke stoffen vrij zijn gekomen. Omwonenden die last hebben van rook en stank worden hierin opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.



NL-alert in verband met grote brand bij Eindhoven