LB: Kim Kardashian wil erkenning voor hard werken

Kim Kardashian is het zat dat mensen maar blijven zeggen dat ze geen talent heeft. De realityster heeft het naar eigen zeggen 'behoorlijk goed gedaan voor iemand zonder talent'.

"Ik zei altijd dat ik het fijn vond om onderschat te worden. Maar na tien jaar te hebben gehoord dat ik 'echt niet getalenteerd' ben, denk ik wel: 'oké, geef mij een beetje respect"', zegt Kim tegen het magazine Interview. "Als ik niet getalenteerd ben, als ik niets doe, hoe kan ik dan zo'n succesvolle carrière hebben?"

De vrouw van Kanye West zegt inmiddels wel toe te zijn aan wat erkenning. "Je kan veel dingen over mij zeggen, maar niet dat ik niet hard werk. Ik zing niet, ik dans niet, ik acteer niet. Maar ik ben niet lui."

In het uitgebreide interview komt Kims dochter North West ook voor het eerst aan het woord. De vierjarige kleuter onthult onder meer dat haar bijnaam 'Bubs' is, dat ze dol is op kaaspizza, dat haar moeder haar beste vriendin is en dat ze haar tasje vult met speelgoed en 'soms met make-up als ik naar de kerk ga'.

Volgens Kim leidt North een heel normaal leven. Zo eet het hele gezin altijd samen ontbijt. "De maaltijden zijn thuis op vaste tijden, zodat alles zo normaal mogelijk verloopt." Daarna gaat ze aan het werk. "Tussendoor breng ik mijn zoon naar muziekles en mijn dochter naar paardrijles."

Kims kinderen zijn niet veel te zien in haar realityserie Keeping Up With the Kardashians. Ze bewaakt haar grenzen ook meer dan in het begin van de serie, tien jaar geleden. "Soms kijk ik terug op afleveringen uit eerdere seizoenen en dan denk ik: 'ik kan niet geloven dat ik dat heb gedeeld'." Een van haar grenzen gaat over haar man Kanye. "Ik praat niet echt over dingen die tussen ons spelen. Als ik dat wel doe, dan is het altijd vanuit mijn standpunt. Het is mijn verhaal."



