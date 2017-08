Zwaargewichtboksers strijden om wereldtitels

Er is beweging in de zwaargewichtklasse in het boksen. Twee van de grootste namen hebben hun volgende gevecht gepland staan en de derde lijkt ook weer een nieuwe tegenstander in zicht te hebben.

Als eerste is er Anthony Joshua, de kampioen bij de IBF en WBA. De Brit won in april na een fantastisch gevecht van Wladimir Klitschko, die inmiddels is gestopt. Er moest dus een nieuwe tegenstander komen en die is er: de IBF heeft de Bulgaar Kubrat Pulev naar voren geschoven als uitdager.

De 36-jarige Cobra Pulev verloor in 2014 van Klitschko, zijn enige nederlaag in 26 gevechten. Sindsdien won hij onder meer van de Brit Derek Chisora en nu krijgt de Bulgaar dus een nieuwe kans om voor wereldtitels te strijden. Het gevecht staat voor 28 oktober gepland in het Millennium Stadium in Cardiff.

De Nieuw-Zeelander Joseph Parker is de wereldkampioen bij de WBO en ook zijn gevecht is inmiddels gepland: op 23 september stapt Parker in Manchester de ring in tegen de Brit Hughie Fury, neefje van Tyson Fury. Parker won vooralsnog al zijn 23 gevechten, waarvan achttien op knock-out. Fury staat op 20-0, met tien knock-outs.

Tot slot is er nog de Amerikaan Deontay Wilder, de wereldkampioen bij de WBC. Een bevestiging is er nog niet, maar de geruchten gaan dat hij op 4 november in Brooklyn in de ring stapt tegen de Cubaan Luis Ortiz, die 27 van zijn 29 gevechten won - 23 daarvan op knock-out - en nog nooit verloor.