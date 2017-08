Ook Kerkhove uitgeschakeld op US Open H.Vviv 29-08-2017 19:00 print

Na Robin Haase, Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp is ook Lesley Kerkhove in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer 171 van de wereld verloor met 6-1, 6-3 van de Roemeense Sorana Cirstea, de nummer 54 van ranglijst.

Kerkhove had via de kwalificaties het hoofdschema bereikt. In de eerste set was de Nederlandse tennisster kansloos tegen de Roemeense. In de tweede set kwam de Nederlandse beter in haar spel, maar bij een stand van 2-2 werd ze gebroken. De Zeeuwse kreeg nog een aantal kansen om terug te breken, maar die bleven onbenut.