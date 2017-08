Ed Skrein stapt uit Hellboy vanwege whitewashing Peter Breuls 29-08-2017 18:57 print

Nadat vorige week acteur Ed Skrein gecast was in de nieuwe Hellboy-reboot, ontstond een flinke storm aan kritiek. Hollywood was namelijk weer aan whitewashing aan het doen, beweerden de fans van de comics. Skrein zelf geeft deze fans echter gelijk, en is uit het project gestapt in de hoop dat een andere, meer passende acteur zal worden gevonden.

Vorige week werd bekend dat Skrein de rol van Ben Daimio zou gaan spelen. Dit personage is in de Hellboy-comics van Japans-Amerikaanse komaf en Skrein, wiens uiterlijk niet doet vermoeden dat hij een Aziatische achtergrond heeft, zou volgens velen weer een typisch voorbeeld zijn van whitewashing. Kritiek laaide op omdat dit niet de eerste keer dit jaar, of überhaupt, is dat een Aziatisch personage wordt gespeeld door een witte acteur. Recente voorbeelden van dergelijke ophef zijn Tilda Swinton als The Ancient One in Doctor Strange en Scarlett Johannson als Major in Ghost in the Shell.

Skrein zelf reageerde gisteren in een post op Twitter met de uitspraak dat hij op het moment van casten niet op de hoogte was van de achtergrond van het personage. "Er is een intense conversatie geweest en begrijpelijke ophef sinds die aankondiging, en ik vind dat ik moet doen wat juist is."

"Het is duidelijk dat het vertegenwoordigen van dit personage op een cultureel juiste wijze voor veel mensen erg belangrijk is, en dat verwaarlozen zou een zorgwekkende trend voorzetten waarin etnische minderheden en verhalen in de kunsten worden verborgen. Ik vind dat het belangrijk is om daar respect voor te hebben. Daarom heb ik besloten om uit de rol te stappen zodat er een juiste invulling aan gegeven kan worden."

De acteur, recent te zien in The Transporter Refueled en Deadpool, benadrukt dat hij vindt dat het belangrijk is om een etnische diversiteit de juiste vertegenwoordiging te geven, mede omdat zijn eigen achtergrond ook een gemengde afkomst kent.

De Hellboy-reboot krijgt de titel Hellboy: Rise of the Blood Queen en zal, onder regie van Neil Marshall (The Descent, Doomsday), David Harbour (Stranger Things) in de titelrol tonen. De releasedatum zal naar verwachting ergens in 2018 liggen.