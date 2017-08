Duterte: familie Marcos wil geld teruggeven Redactie 29-08-2017 18:57 print

De familie van de vroegere Filipijnse dictator Ferdinand Marcos wil volgens de huidige president Rodrigo Duterte een deel van haar onrechtmatig verkregen rijkdom teruggeven. De familie voert daarover gesprekken met de regering.

Onder de bezittingen zijn "een paar goudstaven", maar "het is geen Fort Knox", zei Duterte, onder verwijzing naar een opslagplaats van goud in de Verenigde Staten.

Marcos was van 1965 tot 1986 president van de Filipijnen. Vanaf 1972 regeerde hij onder de staat van beleg als dictator. Zijn familie zou naar schatting 8,3 miljard euro uit de staatskas hebben geroofd. Ruim een derde daarvan heeft de Filipijnse staat inmiddels teruggekregen.

De familie vluchtte na de afzetting van de dictator naar Hawaï, waar Marcos in 1989 overleed. Zijn stoffelijk overschot werd in 1993 aan de Filipijnen teruggegeven. Vorig jaar november werden de overblijfselen onder protesten bijgezet op de heldenbegraafplaats in Manilla. Duterte heeft zijn nauwe banden met de familie Marcos nooit verbloemd.



Duterte: familie Marcos wil geld teruggeven (Foto: ANP)