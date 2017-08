VVD en PvdA zijn er nog niet uit BasOne 29-08-2017 17:38 print

De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen afspraken gemaakt over de begroting van volgend jaar. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte gezegd na een ingelast beraad op het ministerie van Financiën.

"We zijn in gesprek over de begroting, maar het is nog niet af", aldus Rutte. Hij wilde er niet op vooruitlopen of het de partijen gaat lukken om eruit te komen. "De afgelopen vijf jaar hebben we tot nu toe steeds een oplossing kunnen vinden, maar of dat deze keer ook weer lukt gaan we zien", aldus Rutte. Hij wees erop dat de deadline woensdag verloopt.

Tijdens het beraad van de kopstukken van PvdA en VVD ging het over de dreigende crisis in het demissionaire kabinet over de verhoging van de lerarensalarissen. De PvdA wil dat daar geld voor komt. Een akkoord met de VVD leek mogelijk. Maar de partijen waarmee de VVD over een nieuw kabinet onderhandelt, willen zich niet binden aan zo'n loonsverhoging omdat zij het financiële plaatje voor het nieuwe kabinet nog niet rond hebben.

De PvdA houdt echter voet bij stuk. Eerder heeft PvdA-leider Lodewijk Asscher zelfs gezegd dat de PvdA-bewindslieden desnoods zullen weigeren om hun handtekening onder de begroting te zetten. Dat zou het einde van het demissionaire kabinet betekenen.



VVD en PvdA zijn er nog niet uit (Foto: ANP)