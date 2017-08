Van Vleuten wint proloog Boels Ladies Tour H.Vviv 29-08-2017 17:37 print

Annemiek van Vleuten heeft de proloog van de Boels Rental Ladies op haar naam geschreven. In Wageningen was de Nederlands kampioen tijdrijden over het 4,3 kilometer lange parcours vijf seconden sneller dan Ellen van Dijk.

De Duitse Lisa Brennauer moest elf seconden toegeven op Van Vleuten. Anna Van der Breggen werd vierde op vijftien seconde van de winnares.