Sharapova slaat Halep uit US Open bij rentree op Grand Slam-toernooi heywoodu 29-08-2017 09:36 print

Maria Sharapova heeft met veel bombarie haar rentree gemaakt op een Grand Slam-toernooi. De Russische zat een dopingschorsing uit en speelde daardoor sinds de Australian Open van 2016 geen Grand Slam meer, maar voor de US Open kreeg ze een wildcard.

In New Yok stond Sharapova in de eerste ronde al gelijk tegen de nummer twee van de wereld, Simona Halep. De Russische had de Roemeense Halep in hun zes eerdere ontmoetingen steeds verslagen en ook nu was dat het geval. Halep won de tweede set wel, maar Sharapova maakte het vakkundig af: 6-4, 4-6, 6-3.

Ook de nummer zeven van de plaatsingslijst, de Britse Johanna Konta, haalde de tweede ronde niet. De Servische Aleksandra Krunic was in drie sets te sterk voor Konta: 4-6, 6-3, 6-4. De Tsjechische Petra Kvitova (14) rekende af met Jelena Jankovic (7-5, 7-5), terwijl Garbiñe Muguruza (3) weinig heel liet van de Amerikaanse Varvara Lepchenko: 6-0, 6-3.

Venus Williams (9) moest enigszins verrassend een set afstaan tegen de 19-jarige Slowaakse qualifier Viktoria Kuzmova, maar zette haar uiteindelijk toch opzij: 6-3, 3-6, 6-2. Roland Garros-winnares Anastasija Sevastova rekende af met Carina Witthöft (7-5, 6-1) en Caroline Wozniacki zette de 29-jarige Grand Slam-debutante Mihaela Buzarnescu met 6-1, 7-5 aan de kant.

Dominika Cibulkova moest in een Slowaaks onderonsje met Jana Cepelova tot slot even extra aanzetten, maar de nummer elf van de plaatsingslijst zegevierde in drie sets: 6-7 (5), 6-3, 6-2.