Opnieuw gaan Nederlandse F-16's naar Jordanië om daarvandaan terreurgroep IS in Syrië en Irak te bestrijden. Het demissionaire kabinet geeft hiervoor waarschijnlijk volgende week het groene licht. De gevechtsvliegtuigen lossen dan in januari de Belgen af.

Ook de missies in Mali, Litouwen en Afghanistan zullen met een jaar worden verlengd. Bronnen bevestigen berichtgeving hierover dinsdag in de Telegraaf. Wel gaan er minder militairen naar Mali. Momenteel zitten daar nog 290 Nederlanders voor de VN-missie Minusma.

Tussen oktober 2014 en juni 2016 namen Nederlandse F-16's deel aan de strijd tegen IS. Belgische vliegtuigen namen daarna de taak over. Het kabinet liet eerder dit jaar al weten weer F-16's te zullen sturen als de internationale coalitie tegen IS daar om zou vragen.



Weer Nederlandse F-16's ingezet tegen IS (Foto: ANP)