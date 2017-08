Alsnog dreiging kabinetsbreuk over eis PvdA Redactie 28-08-2017 23:15 print

Overeenstemming tussen VVD en PvdA over de nieuwe begroting, die vorige week voor het grijpen leek, is weer ver weg. De partijen waarmee de VVD onderhandelt over een nieuw kabinet willen zich niet binden aan een verhoging van de leerkrachtensalarissen, zoals de PvdA wil. Ingewijden zien geen oplossing meer en zien een kabinetscrisis opdoemen.

Vrijdag leken VVD en PvdA er samen uit te zijn. Het demissionaire kabinet zou voor de leerkrachten 270 miljoen extra uittrekken en ook militairen met een pensioengat tegemoetkomen, een wens van de VVD. Maar dat voorstel is op de onderhandelingstafel van de kabinetsformatie gesneuveld, melden bronnen rond het overleg.

De formerende partijen hebben nog geen overeenstemming over de overheidsfinanciën van de komende jaren. Ze willen niet beloven dat ze hoe dan ook deze PvdA-wens uitvoeren. Zonder een scherp beeld van de komende inkomsten en uitgaven zou dat roekeloos zijn, klinkt het rond de formatietafel.



Alsnog dreiging kabinetsbreuk over eis PvdA (Foto: ANP)