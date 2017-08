Kunstschaatster Lipnitskaya (19) stopt na strijd tegen anorexia heywoodu 28-08-2017 21:59 print

Kunstschaatster Yulia Lipnitskaya heeft haar schaatsen aan de wilgen gehangen. De nog altijd pas 19-jarige Russische werd ooit gezien als megatalent, maar kon de definitieve stap nooit maken.

In 2013/14 brak Lipnitskaya door met meerdere grote internationale zeges, waardoor ze een van de favorieten was voor olympisch goud in Sochi. Dat ging echter mis, ze eindigde slechts als vijfde, hoewel ze later wel deel uitmaakte van het team dat goud won in de landenwedstrijd. Een dikke maand later pakte ze zilver op het WK, maar dat was haar laatste grote internationale toernooi.

In november 2014 gaf Lipnitskaya al te kennen het bijzonder moeilijk te hebben met haar faam. De tiener had grote moeite met de stress en probeerde er alles aan te doen om de verwachtingen van haar vele fans in te lossen. Af en toe leek ze op de goede weg, maar op het moment suprême ging het dan weer mis op Russische kampioenschappen, waardoor ze er op WK's niet bij was.

Vorig seizoen had de jonge Russische te maken met veel blessures, waaronder één die ze opliep door een val op een met ijs bedekte straat. Daardoor moest ze het NK missen en zat selectie voor het WK er dus ook weer niet in. Daar kwam dan ook nog eens een strijd tegen anorexia bij, en naar nu blijkt heeft ze in april, na drie maanden behandeling, al te kennen gegeven niet meer verder te gaan met het kunstschaatsen.

Moeder Daniela maakte maandag in Russische media bekend dat haar dochter niet meer in wedstrijden te bewonderen zal zijn.



Lipnitskaya op de Spelen van 2014 voor eigen publiek (Pro Shots/Zuma Sports Wire)