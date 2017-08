Eerste gouden medailles WK judo naar Japan

In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn de wereldkampioenschappen judo van start gegaan. Op maandag kwamen de judoka's in de lichtste klassen de mat op. Bij de heren is dat onder zestig kilogram en bij de dames onder 48 kilogram. Zowel bij de dames als de heren ging het goud naar Japan.

Bij de heren ging het goud naar Naohisa Takato. De nummer één op de wereldranglijst won in de finale van Orkhan Safarov uit Azerbaijan.

In Budapest won Takato drie van zijn vijf partijen met ippon en de andere twee met waza-ari. Het is de tweede keer dat hij wereldkampioen werd. De eerste keer was in Rio de Janeiro in 2013. Safarov (WK-brons in 2013) verloor voor de vierde keer op rij van Takato, die hem in Rio van brons hield. Dit jaar was hij wel de beste. Brons in deze klasse was er voor Boltbataar Ganbat (Mongolië) en Diyorbek Urozboev (Uzbekistan).

In de klasse tot 48 kilogram pakte de Japanse Funa Tonaki de wereldtitel. Tonaki was in de finale met waza-ari te sterk voor de Mongoolse Urantsetseg Munkhbat. De 22-jarige Tonaki veroverde twee jaar geleden de wereldtitel bij de junioren. Het brons naar eveneens naar Japan, maar ook naar Kazachstan. Ami Kondo en Otgontsetseg Galbadrakh wisten de duels om plek drie te winnen.

Er kwamen maandag geen Nederlanders in actie. De eerste Nederlandse zal woensdag pas in actie komen. Margriet Bergstra zal in de klasse tot 57 kilogram de tatami betreden. Dinsdag is het de beurt bij de vrouwen in de klasse tot 52 kilo en bij de heren tot 66 kilo.