FOK! Wat een weer: vanavond mogelijk onweer

Als het veel regent op Sint-Jans Onthoofding (29 augustus),

dan bederven de noten.

10 jaar geleden

Op 29 augustus was het zwaarbewolkt en viel er bijna 18 mm regen. De gemiddelde temperatuur was slechts 15 graden. Niet echt lekker weer dus.

Gisteren & Vandaag

Gisteren was het een heel stuk beter te doen, met temperaturen tussen de 23 en 28 graden. Het was heerlijk zonnig en er stond nauwelijks wind. De kans bestaat dat er vannacht grondmist is komen opzetten.

vandaag beginnen we dag met zon, véél zon als we het KNMI mogen geloven. In de middag komt er vanuit het westen wat hoge bewolking opzetten, maar het blijft droog. Pas in de avond neemt de kans op een bui toe. Hierbij gaat het mogelijk ook onweren. Het is wel weer een behoorlijk warme dag: er wordt minimaal de 25 aangetikt in het waddengebied, het zuiden kan op een graad of 30 rekenen.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:41 Zon onder: 20:42 Zonkracht: 5/3



Zie de zon schijnt door de bomen (Foto: DJMO)

