Fipronil hype neemt af

De fipronil hype lijkt voorbij nu de eiereverkoop bij supermarkten weer terug zijn op het niveau van voor de fipronilcrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wisten de Nederlandse supers met hun eieren in de derde week van augustus 3 procent meer om te zetten dan een jaar eerder. Dat is in lijn met de situatie voor de ophef over de schadelijke stof fipronil in sommige eieren.

Supermarkten begonnen een kleine maand geleden met het uit de schappen halen van een groot deel van hun eierenassortiment. Daardoor zakte de totale verkoop van de eieren flink terug. In de eerste week van augustus werd er 36 procent minder omzet met eieren gedraaid dan in dezelfde week in 2016. In de tweede week van deze maand lag de eierenomzet nog 12 procent lager dan vorig jaar.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel stelde op 14 augustus al dat mensen toen weer volop eieren kochten. De schade voor de supermarktbranche is geschat op tientallen miljoenen euro's.

Volgens het statistiekbureau valt uit de supermarktcijfers nog niet een-op-een af te leiden of er ook al sprake is van omzetherstel in de Nederlandse pluimveesector. Dat komt omdat niet alle eieren in de winkels van Nederlandse makelij zijn. Sommige retailers doen zaken met buitenlandse leveranciers. Het CBS heeft hier momenteel nog geen gegevens over.



Supers verkopen weer meer eieren (Foto: ANP)