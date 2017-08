Nuytinck scoort eerste Serie A-goal, SPAL wint na 49 jaar heywoodu 27-08-2017 22:58 print

Bram Nuytinck heeft zijn eerste treffer in de Serie A binnen. De Nederlander stapte na vijf jaar Anderlecht over naar Udinese en kwam daar zondag tot scoren. Een overwinning leverde het echter niet op: op bezoek bij SPAL, dat voor het eerst in 49 jaar weer in de Serie A speelt, werd met 3-2 verloren. Luca Rizzo bracht SPAL diep in blessuretijd de eerste Serie A-zege in bijna een halve eeuw.

AC Milan heeft haar tweede overwinning uit twee wedstrijden ook binnen. Patrick Cutrone bracht de Rossoneri na tien minuten op voorsprong tegen Cagliari, dat dankzij João Pedro in de tweede helft op gelijke hoogte kwam. Een kwartier later besliste Suso de wedstrijd echter door de 2-1 te maken voor Milan.

Ook Napoli heeft nog geen puntverlies geleden. Thuis kwam de ploeg tegen Atalanta - met Hans Hateboer in de basis - al na een kwartier op achterstand door Bryan Cristante, maar in de tweede helft werd de boel omgedraaid door onder meer een goal en assist van Dries Mertens: 3-1.

Overige uitslagen

Torino - Sassuolo 3-0

Chievo - Lazio 1-2

Crotone - Verona 0-0

Fiorentina - Sampdoria 1-2