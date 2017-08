Chloorgaswolk nabij East Sussex

Beachy Head, een strand nabij East-Sussex in Engeland is ontruimd nadat zo'n 50 strandgasten last kregen van brandende ogen. De oorzak is een grote chloorwolk, hoe deze is ontstaan is nog onduidelijk.

De lokale bevolking moet ramen en deuren dichthouden. Zowel de kustwacht, als de brandweer, politie en reddingspersoneel zijn aanwezig op Beachy Head. Deze plaats is overigens zeer geliefd bij zelfmoordenaars aldus Daily Mail.