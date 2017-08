Volleybalsters als groepswinnaar naar WK

De Nederlandse volleybalsters hebben het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in Japan ongeslagen afgesloten. In Rotterdam won Oranje ook hun vijfde en laatste groepswedstrijd met 3-0, dit keer was Bulgarije het slachtoffer: 25-21, 25-17, 25-23.

Bulgarije had zich net zoals Nederland zich zaterdag geplaatst voor het WK volgend jaar in Japan, door België in drie sets te kloppen. De wedstrijd van zondag was een formaliteit, waarin Nederland duidelijk te sterk. Oranje kwam in elke set vroeg op voorsprong, maar ze lieten Bulgarije regelmatig terugkomen in de set. Maar aan het einde van de set liep Oranje weer weg.