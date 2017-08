Eerste WTA-titel voor Gavrilova

Tennisster Daria Gavrilova heeft voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. De 23-jarige Australische was de beste op het toernooi van New Haven, waar ze haar derde WTA-finale speelde.

De ongeplaatste Gavrilova speelde tegen de als tweede geplaatste Slowaakse Dominika Cibulkova. Zij was de favoriete en dat maakte ze in de eerste set ook waar, maar een paar lange games in de tweede set hielpen Gavrilova de boel om te draaien.

In de beslissende derde set moest de Australische als eerste haar service inleveren, maar die pakte ze gelijk terug en vervolgens brak ze Cibulkova nog eens, waarmee de lange wedstrijd na bijna drie uur gespeeld was: 4-6, 6-3, 6-4.

Gavrilova komt door haar zege voor het eerst de top-20 van de wereld binnen, Cibulkova keert terug in de top-10.