Bautista Agut pakt tweede ATP-titel van het jaar

Tennisser Roberto Bautista Agut heeft voor de tweede keer dit jaar een ATP-toernooi gewonnen. De Spanjaard was de beste in het Amerikaanse Winston-Salem, nadat hij vroeg in het jaar in Chennai won. Het is de zesde titel uit zijn carrière.

Bautista Agut speelde in de VS in de finale tegen de Bosniër Damir Dzumhur, die debuteerde in een ATP-finale. Dzumhur leek zenuwachtig en het duurde dan ook even voor hij een beetje in de wedstrijd begon te komen. Na de verloren eerste set leek hij in set twee kansen te hebben om het tij enigszins te keren, maar dat lukte niet: 6-4, 6-4.

Dzumhur stijgt wel naar de 56e plek op de wereldranglijst, zijn hoogste positie. Bautista Agut neemt de dertiende plek in beslag als de ranglijst maandag uitkomt.