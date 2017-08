[Live] Brand bij Holland Casino in Groningen

Bij het Holland Casino aan de Gedempte Kattendiep in Groningen is brand uitgebroken. De rookwolken zijn tot in de wijde omtrek te zien. De brandweer heeft meerdere bluswagens en hoogwerkers ingezet om het vuur te bestrijden.

Er is een NL-Alert verstuurd met het verzoek om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. Er zijn meetploegen onderweg om te controleren of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand.

De brandweer is gestopt met blussen binnen het gebouw, het zou vanwege de constructie van het pand te gevaarlijk zijn. De rookwolken trekken richting het UMCG. Volgens Van Oost Media zijn er geen gewonden gevallen. Een medewerker van de beveiliging zou nog geprobeerd hebben om het vuur te blussen nadat het automatisch brandalarm was gegaan. Toen dit niet lukte, heeft hij het gebwouw weer verlaten en de brandweer gebeld.

Er is een politiehelikopter onderweg om vanuit de lucht de rookontwikkeling te monitoren. De brandweer waarschuwt op Twitter mensen vooral uit de rook te blijven en de hulpverlening niet te hinderen. `

Omwonenenden worden opgevangen in het gemeentehuis aan de Kreupelstraat. Volgens burgermeester Peter den Oudsten moet het pand als verloren worden beschouwd. Den Oudsten: "Het is echt een grote brand. Bij een grote brand in de binnenstad denk je altijd: Oh hemel, wat gebeurt hier. Er zijn twee dingen die ik nu zie. Het pand staat relatief alleen en is verloren. Het is uitgebrand, maar er zijn geen slachtoffers gevallen."

Er is opgeschaald naar GRIP 2 en de brandweer heeft een tweede peleton opgeroepen om de brand te bestrijden. De kerkdienst in de Pepergasthuiskerk is vanwege de brand afgelast. Of de overige activiteiten in de stad diie voor vandaag gepland stonden, doorgang kunnen vinden wordt in de loop van de ochtend duidelijk.

