Beste resultaat Verschoor in Formule Renault, leider over de kop in slotronde 27-08-2017

Coureur Richard Verschoor heeft in de Eurocup Formule Renault 2.0 zijn beste resultaat tot nu toe behaald. De 16-jarige Nederlander sloot de eerste race op het circuit van Paul Ricard af als vierde, hoewel de jury daar wel voor nodig was.

Polesitter Sacha Fenestraz domineerde de race en lag van start tot bijna-finish aan de leiding. In de slotfase moest de safety car de baan in komen en met nog één ronde te rijden werd het veld weer op weg gestuurd. Kampioenschapsleider Fenestraz werd daarbij aangetikt door de Rus Robert Shwartzman, de nummer twee in de titelstrijd. Fenestraz vloog over de kop en zijn race was voorbij, terwijl Shwartzman de race won.

Die zege werd de Rus echter afgenomen door de raceleiding, die hem voor zijn overenthousiaste move terugzette naar de laatste plaats. De Belg Max Defourny pakte zo de overwinning, voor de Chinees Ye Yifei en de Brit Will Palmer, het jongere broertje van F1-coureur Jolyon. Verschoor kreeg de vierde plek, zijn beste resultaat in zijn debuutseizoen in de Eurocup.

Fenestraz kwam er gelukkig wel goed vanaf (Bron: YouTube)