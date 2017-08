Barcelona wint dankzij jubileum Messi, Atletico wint na bliksemstart Redactie 27-08-2017 01:12 print

Lionel Messi heeft Barcelona aan een degelijke zege bij Deportivo Alavés geholpen. De Argentijn maakte in La Liga een jubileumtreffer.

Barça domineerde voor eigen publiek, waar de kersverse aanwinst Ousmane Dembélé nog niet bij de selectie zat. Voor rust creëerden de Catalanen echter geen grote kansen. De eerste mogelijkheid was zelfs voor Alavés. Rubén Sobrino kreeg de bal niet tussen de palen, al bleek hij ook buitenspel te staan.

Gerard Deulofeu was namens de thuisploeg ook dicht bij een treffer, waarna Lionel Messi kort voor rust een penalty mocht nemen. Hij wist de overtreding op Gerard Piqué in het strafschopgebied niet om te zetten in een doelpunt, want doelman Fernando Pacheco deed goed zijn werk.

Tien minuten in de tweede helft was daar dan toch de jubileumgoal voor Messi. Via een tegenstander maakte hij zijn 350ste doelpunt in La Liga. In één van de vijf grote competities was alleen Gerd Müller (Bayern München) vaker voor één club trefzeker in competitieverband. De Duitser scoorde 365 keer.

Kort na de openingstreffer scoorde Messi opnieuw en bijna maakte hij zelfs een hattrick compleet, maar de lat voorkwam dat. Barcelona speelt na de interlandperiode thuis tegen Espanyol. Real Madrid komt zondagavond nog in actie, op eigen terrein tegen Valencia.

Atletico Madrid wint na bliksemstart

Atlético Madrid heeft de eerste competitiezege van dit seizoen te pakken. Op bezoek bij Las Palmas namen de Madrilenen snel een veilige voorsprong. In Estadio de Gran Canaria liet het scorebord na amper vijf minuten namelijk al een 0-2 tussenstand zien. Angel Correa opende de score en even later wist Yannick Carrasco de voorsprong te verdubbelen. De Belg schoot de bal met links in de verre hoek.

Las Palmas liet zich daarna echter ook zien en Atlético-doelman Jan Oblak moest voorkomen dat de thuisploeg iets terugdeed. Dertien minuten na rust gebeurde dat alsnog. Jonathan Calleri gaf de eilandbewoners weer hoop door de aansluitingstreffer te maken.

Dankzij Koke was de marge daarna snel weer twee goals. De Spanjaard pikte de bal een aantal meter buiten het strafschopgebied op om vervolgens prachtig uit te halen. In de verre hoek was keeper Leandro Chichizola geslagen: 1-3.

Toen het een kwartier voor tijd ook nog 1-4 werd, opnieuw via Koke, was de wedstrijd helemaal beslist. Dit keer scoorde de middenvelder van dichtbij met een omhool, nadat Carrasco op een verdediger was gestuit. Nadat Oblak in de slotfase een strafschop van Jonathan Viera stopte, bepaalde Thomas Partey de eindstand op 1-5.

Overige uitslagen

Girona - Malaga 1-0

Levante - Deportivo la Coruña 2-2