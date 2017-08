Leclerc domineert F2 in Spa, maar wordt gediskwalificeerd heywoodu 27-08-2017 01:01 print

Charles Leclerc heeft de eerste Formule 2-race van het weekeinde in Spa-Francorchamps gewonnen. Althans, daar leek het op: de Monegask was oppermachtig, maar werd na afloop gediskwalificeerd.

Kampioenschapsleider Leclerc vertrok vanaf poleposition en zag al één concurrent wegvallen: Nicholas Latifi had technische problemen en kon niet eens bij zijn tweede startplek komen. Leclerc kende vervolgens een prima start en kwam geen moment meer in gevaar, waardoor de zege met speels gemak binnen was.

Oliver Rowland reed een prima race en was op weg naar de tweede plaats, maar de Rus Artem Markelov kwam in de slotronden zeer snel dichterbij. In de allerlaatste bocht zette Markelov zijn auto ernaast en door ruim buiten de baan te komen passeerde hij Rowland vlak voor de streep.

Na afloop werd het hele podium nog eens overhoop gegooid. Markelov kreeg vijf seconden tijdstraf voor zijn inhaalactie buiten de baan, maar zowel Leclerc als Rowland werden zelfs gediskwalificeerd: de bodemplaat vertoonde teveel slijtage. De zege ging zo alsnog naar Markelov, voor Russian Time-teamgenoot Luca Ghiotto.

Antonio Fuoco kreeg de derde plek, Racing Engineering-teamgenoten Gustav Malja en de van Rapax overgestapte Nederlander Nyck de Vries werden uiteindelijk als vierde en vijfde geklasseerd.