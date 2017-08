Inter verslaat AS Roma in eerste Serie A-topper Redactie 27-08-2017 00:21 print

Internazionale heeft de eerste topper van dit seizoen in de Serie A gewonnen. De Milanezen bogen na rust een achterstand om in een zege op AS Roma.

De Romeinen gingen in Stadio Olimpico prima van start en via Aleksandar Kolarov was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer. Kolarov, die vorige week tegen Atalanta de enige goal maakte, knalde de bal op de paal. Kort daarna was het wel raak via Edin Dzeko. De Bosniër rondde koel af na een pass van Radja Nainggolan.

AS Roma bleef aandringen en het raakte halverwege de eerste helft opnieuw de paal. Dit keer was het Nainggolan die pech had. Kort voor de pauze moest doelman Alisson voorkomen dat Mauro Icardi de score in evenwicht bracht.

In de tweede helft kreeg Roma uiteindelijk de rekening gepresenteerd. Nadat ook Diego Perotti het aluminium had geraakt, was het aan de andere kant van het veld wel raak. Antonio Candreva bediende Icardi, die in het strafschopgebied kon scoren.

Stephan El Shaarawy was dicht bij een nieuwe voorsprong voor Roma, maar het was uiteindelijk weer Icardi die wist te scoren. Uit een pass van Ivan Perisic kon de Argentijn de gasten van dichtbij op voorsprong zetten. Roma moest daarna meer risico nemen, waardoor er meer ruimte ontstond en Matías Vecino uit een counter zelfs nog 1-3 maakte.

Overige uitslagen

Benevento - Bologna 0-1

Genoa - Juventus 2-4