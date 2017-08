Islamitische Staat heeft zaterdagavond de verantwoordelijkheid opgeëist voor de steekpartij in Brussel. Dat gebeurde zoals gebruikelijk via spreekbuis Amaq. Een "soldaat van IS" viel vrijdag in de Belgische hoofdstad militairen aan met een mes. Twee van hen raakten lichtgewond. De dader werd neergeschoten en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het OM ging aanvankelijk niet uit van een terreurdaad maar stelde die mening bij nadat was vernomen dat de aanvaller een paar keer "Allahu akbar"riep. Het gaat om een 30-jarige Somaliër, die in 2004 naar België kwam en in 2015 werd genaturaliseerd. Hij woonde in Brugge.



IS claimt steekpartij Brussel (Foto: ANP)