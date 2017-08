Andy Murray meldt zich af voor US Open met heupblessure Boris (borisz) 26-08-2017 21:34 print

Andy Murray heeft zich alsnog afgemeld voor de US Open. De nummer twee op de wereldranglijst heeft te veel last van een voortdurende heupblessure.

Murray heeft deze week diverse keren in New York getraind, maar na een week moet de Schot toch concluderen dat hij niet blessurevrij is. De 30-jarige Murray heeft geen wedstrijdbal meer geslagen sinds zijn verloren wedstrijd in de kwartfinales van Wimbledon. Sindsdien heeft hij last van zijn heup. De kampioen van 2012 zou op Flusing Madows aantreden tegen Tennys Sandgren.

Murray zal komende week meer duidelijkheid geven of hij dit seizoen nog in actie gaat komen.