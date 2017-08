Hamilton evenaart Schumacher's polerecord, Verstappen vijfde

Lewis Hamilton begint zondag vanaf poleposition aan de Grand Prix van België. De Brit stuurde zijn Mercedes op het circuit van Spa-Francorchamps naar de snelste tijd ooit gereden op het circuit: 1:42,553 minuten.

Sebastian Vettel leek bij lange na niet in de buurt te komen, maar een geweldige laatste sector bracht hem op slechts een dikke twee tienden van een seconde naar de tweede plek, voor Hamilton's teamgenoot Valtteri Bottas. Die vertrekt zondag naast landgenoot Kimi Räikkönen.

De Finse Ferraricoureur was nipt sneller dan Max Verstappen, die met plek vijf best of the rest was, opnieuw ruim voor teamgenoot Daniel Ricciardo. Jolyon Palmer leek op weg naar een geweldig resultaat, maar zijn Renault gaf er de brui aan en de Brit moest genoegen nemen met de tiende plek.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van België