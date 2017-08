Nederlandse tennisser geschorst wegens dopingovertreding heywoodu 26-08-2017 13:58 print

De Nederlandse tennisser Jake Mak is door de internationale tennisfederatie ITF voorlopig geschorst. De 28-jarige Mak weigerde aan het begin van het jaar bloed af te staan voor een dopingcontrole.

Een bijster indrukwekkende loopbaan heeft Mak overigens niet in het tennis. In 2007 speelde hij drie futuretoernooien in Nederland, in 2009 kwam daar nog één deelname bij, allen zonder succes. Dit jaar kwam Mak pas weer in actie in een professioneel toernooi en wel op het futuretoernooi van Vale do Lobo in Portugal.

Dat toernooi begon op 25 februari en een dag eerder moest Mak een bloedmonster afstaan, wat hij dus niet deed. Hij won overigens twee wedstrijden in het kwalificatietoernooi, alvorens in de derde wedstrijd onderuit te gaan. Mak stond na zijn futuretoernooien in 2007 op de 1461e plek op de wereldranglijst.

In afwachting van een definiteve uitspraak is Mak voorlopig geschorst.