De verboden linksextremistische website linksunten.indymedia.org staat toch weer online. De website werd uit de lucht gehaald op last van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken als reactie op de rellen rond de G20-top in Hamburg.

Volgens minister De Maizière van Binnenlandse Zaken was linksunten.indymedia.org de invloedrijkste site in Duitsland voor linkse extremisten. Vrijdag deed de politie invallen in Freiburg, vermoed wordt dat beheerders van de website daar wonen.

De website wordt nu gehost in Canada in plaats van Frankrijk.



Linksradicale tak van indymedia weer online (Foto: BuzzT)