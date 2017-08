Ex-kankerpatiëntes strijden om plek in US Open

Ex-kankerpatiŽntes strijden om plek in US Open heywoodu 26-08-2017 10:40 print

Een van de kwalificatiewedstrijden voor het damesenkelspel op de US Open kende vrijdag een bijzonder verhaal. De 22-jarige Allie Kiick speelde om een plekje in het hoofdschema tegen de 21-jarige Victoria Duval, die in 2013 als 17-jarige Samantha Stosur verrassend versloeg in de eerste ronde.

Kiick en Duval kennen elkaar al jarenlang: ze wonen in Orlando praktisch naast elkaar op de tennisacademie, trainen dagelijks samen en voor de wedstrijd deden ze hun warm-ups dan ook gewoon samen. Daarnaast hebben ze nog iets anders gemeen: zowel Kiick als Duval zijn ex-kankerpatiënten.

Kiick werd vorig jaar behandeld voor een huidmelanoom op haar rug, Duval onderging in 2014 chemotherapie voor de ziekte van Hodgkin. Ook destijds kenden ze elkaar overigens al goed: Kiick reed heel Florida door om Duval in het ziekenhuis te bezoeken en haar te helpen de tijd tijdens de chemotherapie een beetje te doden.

Overigens hebben de twee niet alleen met kanker te maken gehad. Duval heeft haar knieband al eens volledig afgescheurd, Kiick heeft aan beide knieeën al twee operaties ondergaan, terwijl ze ook nog te kampen had met de ziekte van Pfeiffer. Daarnaast heeft ze privé een moeilijke periode, want haar vader is in rap tempo achteruit gegaan dankzij Alzheimer.

Van juli 2015 tot juni 2017 speelde Kiick geen enkele competitieve tenniswedstrijd en in de kwalificaties van de US Open had ze in eerdere jaren nog nooit een wedstrijd gewonnen. Dat lukte nu wel, met als hoogtepunt het duel om een plek in het hoofdschema tegen haar vriendin. Dat werd echter toch nog een beetje een anticlimax: Duval moest vroeg in de tweede set geblesseerd opgeven, bij 6-3, 1-0.