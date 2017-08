Bertens tegen Sakkari, Haase treft Edmund op US Open H.Vviv 26-08-2017 09:31 print

Als Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp hun eerste ronde doorkomen bij de US Open dan spelen ze in de tweede ronde tegen elkaar. Bertens is als 24ste geplaatst in New York en neemt het in de eerste ronde op tegen de Griekse Maria Sakkari, de nummer 94 van de wereld.

Hogenkamp speelt in de eerste ronde tegen Arina Rodionova. De Australische is de nummer 134 van de wereld en is heeft van de organisatie een wildcard gekregen.

Lesley Kerkhove, die zich via de kwalificaties heeft geplaatst voor het hoofdtoernooi neemt het in de eerste ronde op tegen Sorana Cirstea. De Roemeense is de nummer 54 van de wereld, terwijl Kerkhove op plaats 171 staat.

Bij de vrouwen leverde de loting meteen een topper in de eerste ronde op. De als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep speelt tegen Maria Sjarapova. De Russische oud-winnares is via een wildcard toegelaten.

Robin Haase stuit in de eerste ronde op de Brit Kyle Edmund. De Hagenaar is de nummer 32 van de plaatsingslijst op de US Open. Hij doet voor het eerst als geplaatste speler mee aan een Grand Slam. Edmund is de nummer 45 op de wereldranglijst. De Brit haalde deze week de halve finale van het Edmund Winston-Salem Open.

