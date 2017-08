Van Drongelen en HSV op kop in Bundesliga heywoodu 26-08-2017 09:06 print

Hamburger SV mag zich in elk geval één dag de koploper in de Bundesliga noemen. De club opende vrijdag de tweede speelronde op bezoek bij FC Köln en boekte de tweede zege op rij.

Met de jonge Rick van Drongelen in de basis brachten Andre Hahn en Bobby Wood HSV in de eerste helft op voorsprong. Kort na rust moest scheidsrechter Felix Brych het veld geblesseerd verlaten, waarna vierde official Sören Storks hem verving. Krap twee minuten later gaf hij Mergim Mavraj van HSV zijn tweede gele kaart en dus moesten de bezoekers het met tien man doen.

In de 97e minuut maakte Frederik Sørensen de 1-2 en dus mocht de thuisploeg nog even hopen, maar drie minuten later gooide Lewis Holtby de boel definitief op slot: 1-3.