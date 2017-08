Fenomeen Pruyser schiet Nederland naar finale EK hockey Redactie 25-08-2017 23:48 print

Het EK hockey heeft de gewenste droomfinale van Nederland tegen België gekregen na de 3-1 zege in de halve finale van Nederland op Engeland. Zondag kan Oranje zijn titel van 2015 uit Londen prolongeren. De hoofdrol was voor goaltjesdief Mirco Pruyser met twee doelpunten. Oranje zal staan te popelen om na de 0-5 nederlaag in de poulefase tegen België revanche te pakken tegen de Red Lions.

Na dertig seconden scandeerde het publiek al ‘Holland, Holland, Holland’. Met de popcorn in de hand wilden bijna tienduizend fans Oranje naar de zege schreeuwen. Ze wisten nog niet dat ze eerst twintig minuten moesten billenknijpen, dankzij een perfecte start van de slimme Engelsen, die Nederland in het eerste kwart tactisch in de houtgreep hadden.

De Engelse veteraan en levende legende Barry Middleton (33), die zijn achtste EK speelt, stond in de zesde minuut helemaal vrij na een hoge bal naar de linkerkant van Oranje. De hoge bal over de zoneverdediging van het Nederlands elftal, het lijkt dit toernooi een achilleshiel van de oranje ploeg. Middleton passte naar David Condon, die vrij kon uithalen, maar zijn flats ging recht op Pirmin Blaak, die het eerste kwart mocht keepen.

In tegenstelling tot de halvefinaleronde van de Hockey World League in Londen moest Blaak in deze knockoutfase van het toernooi het volgende kwart zijn plekje aan Sam van der Ven laten, wat Blaak pijn moet hebben gedaan. Toch redde hij bekwaam met een schitterende snoekduik naar de rechterhoek, na weer een inzet van Condon.

Het Wagener schudt op zijn grondvesten

De krachtmensen van Oranje waren daarna beslissend. De oersterke Sander de Wijn liep twee keer perfect de Engelse strafcorner eruit. Mink van der Weerden – de spierbundel uit Someren – wilde na twintig minuten aanleggen voor de eerste strafcorner, maar zag dat Billy Bakker de stuiterbal niet goed kon stoppen.

Toen kwam het oermens in Van der Weerden los. Hij sloeg met zijn forehand. Dat schot werd gestopt. Daarna sloot hij de ogen en vuurde hij onverbiddelijk met de backhand de 1-0 binnen. De Engelse ploeg protesteerde en de beslissing van de videoscheidsrechter volgde. Seconden leken minuten te duren. Toen kwam het moment waarop heel Amsterdam op zijn grondvesten schudde en waarin het Wagener Stadion pas echt wakker werd. Een orkaan van lawaai vulde het Amsterdamse Bos.

Dat was het signaal voor Mirco Pruyser om de hoofdrol op te eisen. Na twee keer met zijn backhand te hebben geschoten, koos hij na de 1-0 van Van der Weerden voor de forehand. Daarmee passeerde hij keeper George Pinner onverbiddelijk met een hard schot. Weer ontplofte het stadion. Laatbloeier Pruyser maakte een heerlijk vreugdesprongetje, zijn rechterhand zwaaide vrolijk door de lucht. Vaak maakt hij zijn doelpunten dichtbij de strafbalstip. Elk jaar wordt hij beter. Nu maakt hij ze net zo makkelijk wat verder van de goal. Doelpunten maken is de voornaamste reden waarom Pruyser hockeyt. Hij is een groot bewonderaar van typische goaltjesdieven als voetballers Filippo Inzaghi en Klaas-Jan Huntelaar.

Een kwartier later, in het derde kwart maakte hij zelf een goal die we nu 'typisch Mirco Pruyser' kunnen duiden. Ergens tussen een paar Engelsen verstopt, met een slim backhandje stond hij op de goede plek, om de bevrijdende 3-0 binnen te tikken. Zijn achttiende doelpunt in negentien interlands. Fantastische cijfers na zijn eenzame goal in Rio.

Mark Gleghorne deed wat terug na een goede sleep in de rechterbovenhoek langs Blaak, maar het bleef bij 3-1. De gedroomde finale tegen België – een heerlijke rematch van de spectaculaire 0-5 van de poule is een feit. Als Oranje dan net zo wordt gedragen als het publiek als het tegen Engeland gebeurde, fungeren die supporters als twaalfde man. En met spits Pruyser in vorm is dan alles mogelijk.