Uitslag NAC Breda - Sparta Rotterdam Peterselieman 25-08-2017 22:40

NAC Breda en Sparta Rotterdam hebben in de Eredivisie de punten gedeeld: 2-2. In Breda nam de thuisclub in de eerste helft het initiatief in handen, maar dit resulteerde pas vlak voor rust in een goal van Marí. Toen Vloet na de pauze scoorde leek de ploeg op rozen te zitten, maar Sparta knokte zich terug en via twee goals van invaller Ache kon er een punt meegenomen worden naar Rotterdam.



NAC en Sparta delen de punten (Foto: Pro Shots/Kay Int Veen)